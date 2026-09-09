Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 1185 дронов и 8 авиабомб ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили 1185 дронов и 8 авиабомб ВСУ Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 1185 дронов и 8 авиабомб ВСУ

Москва9 сен Вести.Силы противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожили 1185 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ликвидированы восемь управляемых авиабомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 596 украинских беспилотников.