Москва9 сенВести.Силы противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожили 1185 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, ликвидированы восемь управляемых авиабомб противника.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 596 украинских беспилотников.