ПВО за ночь сбила 596 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО ночью сбили 596 украинских дронов над территорией России

Москва9 сен Вести.Средства противовоздушной обороны в ночь на 9 сентября уничтожили 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 8 сентября до 08.00 мск 9 сентября.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской и Ульяновской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала БПЛА в небе над Краснодарским краем и Крымом.

Также цели нейтрализованы над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Анапу повреждения получили несколько жилых домов, легковые автомобили и детский сад. Пострадавших среди мирного населения города нет.

Кроме того, при падении обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве заповедника Большой Утриш в Анапе.