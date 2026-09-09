В Анапе обломки БПЛА повредили дома, детский сад и автомобили

Дома, машины и детский сад повредило обломками БПЛА в Анапе В Анапе обломки БПЛА повредили дома, детский сад и автомобили

Москва9 сен Вести.В результате ночной атаки украинских беспилотников на Анапу повреждения получили несколько жилых домов, легковые автомобили и детский сад, никто не пострадал. Об этом сообщила мэр Светлана Маслова.

Обломки БПЛА повредили 2 нежилые здания предприятий, 3 домовладения (выбиты окна, повреждена кровля на летней кухне) и 4 легковых автомобиля. В детском саду "Волна" повреждено остекление 4 окон говорится в сообщении

В детском саду будут проводиться ремонтные работы, поэтому прием воспитанников возобновится 10 сентября.

По данным Масловой, в результате атаки никто не пострадал. Сейчас на местах работают специальные и экстренные службы.