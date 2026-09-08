Москва8 сенВести.В двух муниципальных образованиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены жилые дома. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома. В Крымске - кровлю частного дома. В обоих случаях пострадавших нетговорится в канале оперштаба на платформе MAX
В настоящее время на местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.
Ранее вечером 8 сентября сообщалось, что пожар в лесу под Новороссийском, который возник в результате падения обломков вражеских беспилотников, вырос до 1,8 га и добрался до заповедника. На территории заповедника в районе Малого Утриша в Анапе также произошло возгорание лесного массива из-за фрагментов сбитого БПЛА.