Пожар в лесу под Новороссийском добрался до заповедника "Утриш"

Пожар в лесу под Новороссийском вырос до 1,8 га и добрался до заповедника Пожар в лесу под Новороссийском добрался до заповедника "Утриш"

Москва8 сен Вести.Возгорание в лесу под Новороссийском, начавшееся после падения обломков БПЛА, распространилось на 1,8 га, огонь добрался до заповедника "Утриш". Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание в районе хутора Дюрсо в Новороссийске увеличилось до 1,8 гектаров. Огонь зашел на территорию заповедника "Утриш". Горит лесная подстилка говорится в сообщении в мессенджере МАХ

Лесная подстилка в районе хутора Дюрсо загорелась днем 8 сентября после отражения атаки ВСУ. Борьбу с огнем осложняет сухая ветреная погода и труднодоступность местности.