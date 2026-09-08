Москва8 сенВести.Возгорание в лесу под Новороссийском, начавшееся после падения обломков БПЛА, распространилось на 1,8 га, огонь добрался до заповедника "Утриш". Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Возгорание в районе хутора Дюрсо в Новороссийске увеличилось до 1,8 гектаров. Огонь зашел на территорию заповедника "Утриш". Горит лесная подстилкаговорится в сообщении в мессенджере МАХ
Лесная подстилка в районе хутора Дюрсо загорелась днем 8 сентября после отражения атаки ВСУ. Борьбу с огнем осложняет сухая ветреная погода и труднодоступность местности.