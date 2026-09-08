Площадь пожара после падения БПЛА в лесу под Новороссийском достигла 1,5 га

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 1,5 га Площадь пожара после падения БПЛА в лесу под Новороссийском достигла 1,5 га

Москва8 сен Вести.Площадь пожара в лесу под Новороссийском, начавшегося после падения обломков украинского беспилотника, выросла до 1,5 гектаров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Площадь возгорания достигла 1,5 га. Первоочередная задача – локализовать пожар. На данный момент задействованы 70 человек и 15 единиц спецтехники написал он в мессенджере МАХ

Лесная подстилка в районе хутора Дюрсо загорелась днем 8 февраля после отражения атаки ВСУ. Борьбу с огнем осложняет сухая ветреная погода и труднодоступность местности – техника может проехать не везде.