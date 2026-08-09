В Ростовской области после ночной атаки БПЛА загорелся сухостой

Сухостой загорелся в Ростовской области после ночной атаки беспилотников В Ростовской области после ночной атаки БПЛА загорелся сухостой

Москва9 авг Вести.В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область в Неклиновском районе загорелся сухостой, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Информации о пострадавших, по его словам, не поступало.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Неклиновском районе в поле у хутора Петропавловский загорелся сухостой говорится в публикации

Огонь оперативно ликвидирован на площади 50 квадратных метров, уточнил глава региона. Он также проинформировал, что данные о последствиях ночной атаки будут уточняться.

Всего ночью 9 августа над Ростовской областью было уничтожено около 30 БПЛА противника, написал Слюсарь.