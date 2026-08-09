Москва9 авгВести.В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область в Неклиновском районе загорелся сухостой, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.
Информации о пострадавших, по его словам, не поступало.
К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Неклиновском районе в поле у хутора Петропавловский загорелся сухостойговорится в публикации
Огонь оперативно ликвидирован на площади 50 квадратных метров, уточнил глава региона. Он также проинформировал, что данные о последствиях ночной атаки будут уточняться.
Всего ночью 9 августа над Ростовской областью было уничтожено около 30 БПЛА противника, написал Слюсарь.