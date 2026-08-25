В заповеднике "Утриш" в Анапе после падения БПЛА на 3,5 га вспыхнул пожар

В заповеднике "Утриш" в Анапе вспыхнул крупный пожар после падения БПЛА В заповеднике "Утриш" в Анапе после падения БПЛА на 3,5 га вспыхнул пожар

Москва25 авг Вести.В заповеднике "Утриш" в Анапе после падения БПЛА вспыхнул крупный пожар, огонь охватил 3,5 га. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Огонь охватил 3,5 га, движется по территории горельника 2020 года: горит сухая трава, кустарники и деревья, валежник … Тушение … проводится в труднодоступных условиях: крутые склоны, отсутствие лесных дорог, поэтому доставка сил и средств происходит с помощью морских судов. Кроме того, распространению огня способствует жаркая ветреная погода написала она в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что к борьбе с огнем привлечены 21 единица техники и 51 человек, среди которых сотрудники заповедника, пожарные части Анапы и Абрау-Дюрсо, МБУ "Служба спасения", Новороссийский филиал Краевого лесопожарного центра, казаки, волонтеры.

Идет наращивание сил и средств; развернут оперштаб.

Маслова также попросила у коллег из МЧС выделить специализированный вертолет для тушения пожара.