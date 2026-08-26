Москва26 авгВести.В Анапе тушат пожар в государственном заповеднике Утриш. Площадь возгорания увеличилась до 70 га. Об этом сообщает глава города-курорта Светлана Маслова.
Она отметила, что проведение работ усложняют горный ландшафт и труднодоступная местность.
Тушение пожара на Утрише продолжается. Его площадь достигла уже 70 га. В ликвидации огня задействована группировка сил и средств из 119 человек и 30 единиц техникинаписала она в MAX
В скором времени ожидается вылет вертолета из Геленджика. Принимаются все меры для спасения заповедника. Продолжает работу и оперштаб.