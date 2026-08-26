Под Анапой произошел пожар на 70 га, тушение осложняется горным ландшафтом Свыше 100 пожарных тушат огонь под Анапой, площадь возгорания достигла 70 га

Москва26 авг Вести.В Анапе тушат пожар в государственном заповеднике Утриш. Площадь возгорания увеличилась до 70 га. Об этом сообщает глава города-курорта Светлана Маслова.

Она отметила, что проведение работ усложняют горный ландшафт и труднодоступная местность.

Тушение пожара на Утрише продолжается. Его площадь достигла уже 70 га. В ликвидации огня задействована группировка сил и средств из 119 человек и 30 единиц техники написала она в MAX

В скором времени ожидается вылет вертолета из Геленджика. Принимаются все меры для спасения заповедника. Продолжает работу и оперштаб.