Для тушения пожара в заповеднике под Анапой задействуют авиацию В заповеднике "Утриш" под Анапой введен режим ЧС из-за пожара

Москва26 авг Вести.Авиацию привлекут к тушению пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой, сегодня там был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К вылету готовятся самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. Экипажи приступят к сбросу воды на очаги возгорания, как только позволят условия. Огонь уже распространился на 70 гектаров заповедной территории.

Сегодня утром там введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб. Для координации работ на место выехал мой заместитель Сергей Лагутин. В тушении задействованы сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, "Кубань-СПАС", казаки, а также подразделения, прибывшие из соседних муниципалитетов проинформировал глава региона

Все службы работают в усиленном режиме, отметил губернатор.