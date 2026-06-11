Режим ЧС введен в поселке Афипский Краснодарского края после атаки дронов

После ночной атаки беспилотников в поселке Афипский на Кубани ввели режим ЧС Режим ЧС введен в поселке Афипский Краснодарского края после атаки дронов

Москва11 июн Вести.Режим чрезвычайной ситуации ввели в кубанском поселке Афипский после ночной атаки украинских беспилотников, заявил глава Северского района Алексей Чеверев.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края военные отражали атаку дронов ВСУ.

Режим ЧС ввели в Афипском после атаки БПЛА цитирует Алексея Чеверева ГТРК "Кубань" в своем канале в MAX.

В настоящее время специалисты обследуют дома и другие объекты. От граждан поступают заявки в ЕДДС и администрации.

Местным жителям помогают убирать дворы и прилегающие территории.

Обломки одного из беспилотников упали в Афипском, после чего произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.