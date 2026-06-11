Москва11 июнВести.Режим чрезвычайной ситуации ввели в кубанском поселке Афипский после ночной атаки украинских беспилотников, заявил глава Северского района Алексей Чеверев.
Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края военные отражали атаку дронов ВСУ.
Режим ЧС ввели в Афипском после атаки БПЛАцитирует Алексея Чеверева ГТРК "Кубань" в своем канале в MAX.
В настоящее время специалисты обследуют дома и другие объекты. От граждан поступают заявки в ЕДДС и администрации.
Местным жителям помогают убирать дворы и прилегающие территории.
Обломки одного из беспилотников упали в Афипском, после чего произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.