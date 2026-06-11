Локальный режим ЧС введен в поврежденном БПЛА доме в Краснодаре

В поврежденном БПЛА доме в Краснодаре ввели локальный режим ЧС Локальный режим ЧС введен в поврежденном БПЛА доме в Краснодаре

Москва11 июн Вести.В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили о введении режима ЧС в многоквартирном доме в Краснодаре.

Речь идет о здании, поврежденном в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

По результатам обхода оценочных комиссий установлено, что повреждено 11 квартир, выбиты стекла более 20 окон и 17 лоджий говорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX

На месте ЧП уже убрали территорию и демонтировали опасные конструкции. Семью из наиболее поврежденной квартиры заселили в пункт временного размещения.

Сотрудники службы спасения продолжают помогать жильцам, дежурит полиция. Специалисты администрации города совместно с Управлением МВД по Краснодару помогут жильцам восстановить утерянные документы.