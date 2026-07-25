На складах в Краснодаре ликвидировали открытое горение

В Краснодаре ликвидировали горение на складах, загоревшихся после атаки БПЛА На складах в Краснодаре ликвидировали открытое горение

Москва25 июл Вести.В Краснодаре специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 22 июля, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В краевом центре ликвидировано открытое горение в складских помещениях говорится в публикации

В Прикубанском и Карасунском округах, пострадавших в результате налета, действует режим ЧС.

В квартире пятиэтажного жилого дома в Карасунском округе, которая получила наибольшие повреждения, убрали мусор, сделали временную кровлю, окна затянули пленкой.

В одном из частных домов Карасунского округа продолжается разбор поврежденных конструкций и вывоз мусора. Специальная комиссия завершила обход частного сектора для предварительной оценки ущерба.

Поквартирный обход продолжается в двух поврежденных многоэтажных домах в Прикубанском округе. В поврежденных квартирах устанавливают новые стеклопакеты, с придомовой территории убирают мусор.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил ранее, что в результате атаки 22 июля различные повреждения получил 21 дом. Пострадали 10 человек, одна из раненых скончалась в больнице. 19-летняя горожанка задержана за то, что сняла горящий после атаки БПЛА склад и выложила это видео в Сеть.