В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Глава Краснодара сообщил о введении режима ЧС в двух округах после атаки дронов В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Москва22 июл Вести.Режим чрезвычайной ситуации ввели в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара, где минувшей ночью при атаке украинских дронов пострадали жилые дома. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в мессенджере MAX.

В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации написал Евгений Наумов

Отмечается, что для координации работ по ликвидации последствий создан штаб. Жителям поврежденных квартир окажут помощь, в том числе предоставят места в пунктах временного размещения. После оценки ущерба пострадавшие смогут получить единовременные выплаты.

Сотрудники полиции помогут людям с восстановлением утерянных документов и обеспечат охрану порядка у поврежденных домов, чтобы не допустить проникновения посторонних.

В настоящее время спасатели убирают обломки и осколки из квартир, затягивают оконные проемы пленкой.