Юная жительница Краснодара ответит за видео с последствиями атаки БПЛА

За распространение кадров горящего склада в Краснодаре задержана девушка Юная жительница Краснодара ответит за видео с последствиями атаки БПЛА

Москва24 июл Вести.Юная жительница Краснодара ответит за распространение видео о последствиях применения БПЛА, сообщает краевой главк МВД.

Правоохранители обнаружили в интернете видеозапись, на которой девушка показывает горящее после атаки БПЛА складское помещение в Краснодаре и установленные вдоль него объекты.

Автором публикации оказалась 19-летняя местная жительница.

Я выложила в сеть 22 июля видео с места падения БПЛА говорит девушка на видеокадрах, опубликованных ведомством в MAX

Она признает вину и обещает, что "больше такое не повторится".

Полиция Кубани отмечает, что девушка нарушила введенный в регионе запрет на съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, последствий применения БПЛА, а также о местах дислокации военных подразделений. Материалы направлены в краевую администрацию.