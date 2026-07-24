Москва24 июлВести.Юная жительница Краснодара ответит за распространение видео о последствиях применения БПЛА, сообщает краевой главк МВД.
Правоохранители обнаружили в интернете видеозапись, на которой девушка показывает горящее после атаки БПЛА складское помещение в Краснодаре и установленные вдоль него объекты.
Автором публикации оказалась 19-летняя местная жительница.
Я выложила в сеть 22 июля видео с места падения БПЛАговорит девушка на видеокадрах, опубликованных ведомством в MAX
Она признает вину и обещает, что "больше такое не повторится".
Полиция Кубани отмечает, что девушка нарушила введенный в регионе запрет на съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, последствий применения БПЛА, а также о местах дислокации военных подразделений. Материалы направлены в краевую администрацию.