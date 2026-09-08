Москва8 сенВести.На территории заповедника в районе Малого Утриша в Анапе произошло возгорание лесного массива. Причиной этого стало падение фрагментов сбитого БПЛА, сообщает глава города Светлана Маслова.
В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утришанаписала она в своем канале
В настоящее время ведется установление площади, охваченной огнем.
Пожаротушение затрудняется труднодоступностью из-за местного рельефа. Оно ведется ручным способом. Также увеличивается число привлеченных к ликвидации возгорания специалистов.
Утром к тушению могут привлечь авиацию.