Москва8 сен Вести.На территории заповедника в районе Малого Утриша в Анапе произошло возгорание лесного массива. Причиной этого стало падение фрагментов сбитого БПЛА, сообщает глава города Светлана Маслова.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша написала она в своем канале

В настоящее время ведется установление площади, охваченной огнем.

Пожаротушение затрудняется труднодоступностью из-за местного рельефа. Оно ведется ручным способом. Также увеличивается число привлеченных к ликвидации возгорания специалистов.

Утром к тушению могут привлечь авиацию.