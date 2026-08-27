Площадь пожара в заповеднике Утриш сократилась до 0,3 га

Пожар в заповеднике Утриш локализован на площади 0,3 га Площадь пожара в заповеднике Утриш сократилась до 0,3 га

Москва27 авг Вести.Пожарным удалось сократить площадь возгорания в заповеднике Утриш под Анапой с 1 до 0,3 гектара. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Благодаря привлечению авиации (вертолет Ми-6, самолет-амфибия МИ-200), а также активной работе спасателей, к 14.00 площадь очагового тления удалось сократить с 1 га до 0,3 га. А в 14.24 спасатели локализовали пожар написала мэр

В настоящее время специалисты осматривают пройденную пожаром территорию, а также дополнительно проливают отдельные участки, чтобы не допустить повторного возгорания.