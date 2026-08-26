Для тушения пожара в заповеднике под Анапой увеличили число спасателей

Группировку сил спасателей увеличили для тушения пожара под Анапой Для тушения пожара в заповеднике под Анапой увеличили число спасателей

Москва26 авг Вести.До 150 человек и 44 единиц техники увеличена группировка сил, задействованная для тушения природного пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

К ликвидации возгорания также подключена авиация.

Всего огнем пройдено 70 га, площадь активного горения на настоящий момент составляет не более 5 га. Спасательную операцию осложняет сухая ветреная погода и труднодоступный горный рельеф, пожарных до очагов возгорания доставляют на катерах сказано в сообщении

Маслова добавила, что с доставкой воды помогают волонтеры Анапы и Новороссийска на мотоциклах, которые имеют опыт работы в подобных ЧС.