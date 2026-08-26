Москва26 авгВести.До 150 человек и 44 единиц техники увеличена группировка сил, задействованная для тушения природного пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
К ликвидации возгорания также подключена авиация.
Всего огнем пройдено 70 га, площадь активного горения на настоящий момент составляет не более 5 га. Спасательную операцию осложняет сухая ветреная погода и труднодоступный горный рельеф, пожарных до очагов возгорания доставляют на катерахсказано в сообщении
Маслова добавила, что с доставкой воды помогают волонтеры Анапы и Новороссийска на мотоциклах, которые имеют опыт работы в подобных ЧС.