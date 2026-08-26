Площадь локальных очагов пожара в заповеднике Утриш сократилась до 5 га

Площадь пожара в заповеднике Утриш под Анапой сократилась до 5 га Площадь локальных очагов пожара в заповеднике Утриш сократилась до 5 га

Москва26 авг Вести.В заповеднике Утриш площадь локальных очагов возгорания сократилась до 5 гектаров, ликвидация пожара продолжается, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Ранее глава Анапы Светлана Маслова сообщала, что всего огнем пройдено 70 гектаров, площадь активного горения составляет не более 5 гектаров.

По информации министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, площадь локальных очагов возгорания в заповеднике Утриш сократилась до 5 гектаров сказано в сообщении

В ликвидации возгорания лесной подстилки принимают участие сотрудники МЧС, лесопожарной службы, "Кубань-СПАС", а также казаки. Для координации работ на месте находится заместитель губернатора Сергей Лагутин.