Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе Мэрия Анапы: в городе-курорте объявлена угроза атаки БПЛА

Москва11 авг Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Анапы. Об этом сообщила мэрия города-курорта.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках говорится в официальном канале администрации Анапы на платформе MAX

Ранее сообщалось, что вечером 11 августа воздушная тревога была объявлена также в Новороссийске и Геленджике. Росавиация в целях безопасности ограничила работу аэропорта Геленджика.