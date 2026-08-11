Москва11 авгВести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Анапы. Об этом сообщила мэрия города-курорта.
Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источникахговорится в официальном канале администрации Анапы на платформе MAX
Ранее сообщалось, что вечером 11 августа воздушная тревога была объявлена также в Новороссийске и Геленджике. Росавиация в целях безопасности ограничила работу аэропорта Геленджика.