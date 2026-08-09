Беспилотная опасность объявлена в Туапсе, Анапе, Геленджике и Новороссийске

Туапсе, Анапа, Геленджик и Новороссийск столкнулись с угрозой БПЛА Беспилотная опасность объявлена в Туапсе, Анапе, Геленджике и Новороссийске

Москва9 авг Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Туапсе, Анапе, Геленджике, Новороссийске и некоторых других районах Краснодарского края. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее в ночь на 9 августа беспилотная опасность была объявлена в еще 11 муниципальных образованиях Краснодарского края.