Москва16 авг Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Анапы. Об этом сообщила администрация города.

Внимание! В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы говорится в канале мэрии в мессенджере MAX

Ранее вечером 16 августа на территории нескольких муниципальных образований Краснодарского края, включая Туапсе, Геленджик и Сочи, был введен режим беспилотной опасности, согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на платформе MAX.