Москва20 авг Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Анапы. Об этом сообщила администрация города-курорта.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей говорится в канале мэрии в мессенджере MAX

Согласно актуальным данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX, в настоящее время на территории нескольких муниципалитетов Краснодарского края, в том числе в Приморско-Ахтарском округе, а также Ейском, Щербиновском, Каневском, Брюховецком районах введен режим беспилотной опасности.