Лесной пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА, тушат в Анапе В Анапе тушат лесной пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА

Москва9 сен Вести.Ночью 9 сентября при падении обломков сбитого беспилотника произошло возгорание в лесном массиве заповедника Большой Утриш в Анапе, огонь охватил 1 гектар. Об этом сообщила мэр Светлана Маслова.

Она отметила, что ранее был локализован пожар в районе Малого Утриша.

Пожар лесной подстилки в районе Малого Утриша локализован. Однако ночью при падении обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве заповедника на Большом Утрише. Площадь 1 га сказано в сообщении

Сейчас на месте работают 20 человек и 5 единиц техники, ожидается авиация, добавила Маслова.