Москва9 сенВести.Ночью 9 сентября при падении обломков сбитого беспилотника произошло возгорание в лесном массиве заповедника Большой Утриш в Анапе, огонь охватил 1 гектар. Об этом сообщила мэр Светлана Маслова.
Она отметила, что ранее был локализован пожар в районе Малого Утриша.
Пожар лесной подстилки в районе Малого Утриша локализован. Однако ночью при падении обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве заповедника на Большом Утрише. Площадь 1 гасказано в сообщении
Сейчас на месте работают 20 человек и 5 единиц техники, ожидается авиация, добавила Маслова.