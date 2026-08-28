Москва28 авгВести.Пожар, вспыхнувший 25 августа на Утрише после падения БПЛА, полностью ликвидирован. Об этом заявила глава Анапы Светлана Маслова.
В 12.00 [мск] зафиксирована ликвидация пожара. Всего в тушении было задействовано порядка 200 человек и около 80 единиц техники, а также авиация. Бороться с огнем приходилось в крайне сложных условиях, днем и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепеке и труднодоступном горном ландшафтенаписала она в своем канале в мессенджере МАХ
Сообщалось, что всего огнем пройдено 70 га, площадь активного горения составляла не более 5 га.
Светлана Маслова поблагодарила сотрудников МЧС, РСЧС, Кубань-СПАС, лесничества, полиции, казаков, волонтеров, а также мотоциклистов за помощь и проделанную работу. Слова благодарности она выразила и губернатору региона, главам Новороссийска, Геленджика, Темрюка, Туапсе и других муниципалитетов, которые не остались в стороне.