Пожар на Утрише ликвидирован Пожар, вспыхнувший на Утрише после падения БПЛА, ликвидирован

Москва28 авг Вести.Пожар, вспыхнувший 25 августа на Утрише после падения БПЛА, полностью ликвидирован. Об этом заявила глава Анапы Светлана Маслова.

В 12.00 [мск] зафиксирована ликвидация пожара. Всего в тушении было задействовано порядка 200 человек и около 80 единиц техники, а также авиация. Бороться с огнем приходилось в крайне сложных условиях, днем и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепеке и труднодоступном горном ландшафте написала она в своем канале в мессенджере МАХ

Сообщалось, что всего огнем пройдено 70 га, площадь активного горения составляла не более 5 га.

Светлана Маслова поблагодарила сотрудников МЧС, РСЧС, Кубань-СПАС, лесничества, полиции, казаков, волонтеров, а также мотоциклистов за помощь и проделанную работу. Слова благодарности она выразила и губернатору региона, главам Новороссийска, Геленджика, Темрюка, Туапсе и других муниципалитетов, которые не остались в стороне.