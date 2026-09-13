Российские войска взяли под контроль Черняков в Харьковской области ВС РФ взяли под контроль Черняков в Харьковской области

Москва13 сен Вести.Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом говорится сводке Минобороны РФ.

В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков Харьковской области следует из сообщения

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что ВС РФ в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ и расширять внешнюю зону контроля.

По данным Минобороны, за сутки в кольце окружения противник потерял до 55 бойцов, а также наземный роботизированный комплекс.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 13 сентября ВС РФ нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам, через которые шли поставка и распределение военной продукции, а также по обеспечивающим их работу объектам энергетики.