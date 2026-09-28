Разработчик БПЛА заявил о преимуществе российской ПВО над украинской Разработчик БПЛА Товкач заявил о преимуществе российской ПВО над украинской

Москва28 сен Вести.В России наращивают систему противовоздушной обороны (ПВО), в то же время на Украине наблюдается кризис средств перехвата беспилотников. Об этом заявил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, его слова приводит KP.RU.

У нас данные по перехватам позитивные. А у украинцев явно идет кризис по перехватам... У нас наращивается система перехвата. У нас запустили сборы в мобильные огневые группы — МОГи работают по всему периметру сказал разработчик

Он обратил внимание на появившееся в сети видео, на котором запечатлено, как российские "Герани-2" влетели в Киев, не встречая противодействия. Товкач предположил, что это может быть связано с нехваткой средств перехвата или другими проблемами в работе украинской системы ПВО.

В России же, по его словам, растет эффективность мобильных огневых групп. По словам Товкача, практически все такие группы оснащены тепловизорами для пулеметов, а также получают дроны-перехватчики. Увеличение закупок дронов-перехватчиков по государственным контрактам позволяет эффективнее и безопаснее бороться с беспилотниками противника, заявил эксперт.

Товкач также рассказал, что украинские военные устанавливают дроны-перехватчики на безэкипажные катера, которые выходят в море из Одессы и Николаева, это позволяет им перехватывать российские "Герани" еще на подлете. При этом у России пока не сформированы столь же насыщенные рубежи обороны с использованием таких катеров в Черном море, поэтому при массированных налетах уничтожить все цели не удается, заявил собеседник журналистов.

В качестве примера развития российской ПВО Товкач привел Крым, где после массированных атак летом удалось создать мощную систему обороны и накопить значительный боевой опыт. По его словам, сейчас там сбивают практически все цели, а этот опыт может быть распространен на другие участки побережья.

28 сентября Минобороны сообщило, что Средства ПВО сбили в ночь на понедельник 254 украинских дрона над регионами РФ.