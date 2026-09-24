Москва24 сенВести.Противовоздушная оборона (ПВО) Украины бессильна перед новыми моделями российских беспилотников (БПЛА), сообщает агентство Reuters со ссылкой на военнослужащего ВСУ.
Сбивать их [БПЛА] для нас нереальноприводит Reuters слова украинского оператора ПВО с позывным Енот
Новые модели российских БПЛА развивают высокую скорость и летают на большой высоте, стирая границу между дронами и крылатыми ракетами, отметил оператор.
Газета The Financial Times придерживается такого же мнения в статье о реактивных моделях российских беспилотников "Герань-5".