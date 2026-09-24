Reuters: Киев не имеет технической возможности сбивать новые модели БПЛА России

Reuters: в ВСУ признали, что не способны сбивать новые модели БПЛА России Reuters: Киев не имеет технической возможности сбивать новые модели БПЛА России

Москва24 сен Вести.Противовоздушная оборона (ПВО) Украины бессильна перед новыми моделями российских беспилотников (БПЛА), сообщает агентство Reuters со ссылкой на военнослужащего ВСУ.

Сбивать их [БПЛА] для нас нереально приводит Reuters слова украинского оператора ПВО с позывным Енот

Новые модели российских БПЛА развивают высокую скорость и летают на большой высоте, стирая границу между дронами и крылатыми ракетами, отметил оператор.

Газета The Financial Times придерживается такого же мнения в статье о реактивных моделях российских беспилотников "Герань-5".