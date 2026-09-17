На Западе признали, что российские реактивные дроны загнали Украину в тупик Polityka: российские реактивные беспилотники поставили ВСУ в тупик

Москва17 сен Вести.Военнослужащие российской армии все более активно используют в зоне конфликта на Украине реактивные беспилотники, что стало очередной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). На новую тенденцию обратило внимание польское издание Polityka.

Анализируя модели "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" и схожий с ними S8000 "Бандероль", автор статьи сделал вывод, что реактивные беспилотники стирают границу между обычным дроном и крылатой ракетой.

Polityka назвала "Герани" гибридными конструкциями с впечатляющими характеристиками: скорость таких аппаратов достигает 450–650 километров в час, высота полета варьируется от 100 до 6 тысяч метров, а дальность составляет 600–900 километров.

Обозреватель издания добавил, что "эти реактивные версии невозможно догнать вертолетом", их очень сложно поразить переносными комплексами на высоте свыше 2,5–3 тысяч метров.

Ранее военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин назвал причину сокращения атак ВСУ с использованием беспилотников.