Москва16 сен Вести.Количество атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников сокращается из-за серьезной нехватки и денег, и самих дронов. Об этом заявил член экспертного совета организации "Офицеры России" капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с изданием "Абзац".

[Сокращение числа БПЛА] связано с тем, что мы бьем и по дальним тылам, и по ближним, и по тем предприятиям, которые их производят, причем не только по западной границе Украины. Плюс мы эффективно уничтожаем операторов дронов врага... Мы бьем по поездам, которые доставляют ВСУ боеприпасы. Это приводит к тому, что есть определенная нехватка беспилотников и снарядов сказал он

В то же время, добавил военный эксперт, Россия активно усиливает работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Это также позволяет эффективно отражать атаки дронов, которые еще остались у армии киевского режима.