Москва8 сенВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради экономии стали запускать меньше дорогих беспилотников. Об этом рассказал командир взвода батареи БПЛА-перехватчиков зенитного-ракетного дивизиона 61 бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Вятич.
В беседе с KP.RU он сообщил, что дорогостоящих украинских дронов в небе теперь почти не встретить.
Перестали встречаться у нас "Лютые", летят дешевые, типа "Бобер", из пенопласта и фанеры, на двухтактных двигателяхрассказал Вятич
Командир добавил, что ВСУ экономят не только на БПЛА, но и боеприпасах.
Ранее российский военный хирург с позывным Распатор рассказал, что почти 40% личного состава ВСУ имеют серьезные проблемы со здоровьем.