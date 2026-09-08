Командир Вятич рассказал об экономии ВСУ на дронах

Украина начала экономить на беспилотниках Командир Вятич рассказал об экономии ВСУ на дронах

Москва8 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради экономии стали запускать меньше дорогих беспилотников. Об этом рассказал командир взвода батареи БПЛА-перехватчиков зенитного-ракетного дивизиона 61 бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Вятич.

В беседе с KP.RU он сообщил, что дорогостоящих украинских дронов в небе теперь почти не встретить.

Перестали встречаться у нас "Лютые", летят дешевые, типа "Бобер", из пенопласта и фанеры, на двухтактных двигателях рассказал Вятич

Командир добавил, что ВСУ экономят не только на БПЛА, но и боеприпасах.

Ранее российский военный хирург с позывным Распатор рассказал, что почти 40% личного состава ВСУ имеют серьезные проблемы со здоровьем.