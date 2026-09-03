Российские силовики рассказали о провальной тактике ВСУ с дронами-приманками ВСУ безуспешно применяют дроны-приманки для отвлечения ПВО РФ

Москва3 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются применять дешевые дроны-приманки, чтобы отвлекать российские средства противовоздушной обороны (ПВО) при массовых налетах, но тактика не работает. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ сначала запускают дешевые беспилотники, а затем – дорогие аппараты с большей боевой частью.

Но тактика не срабатывает подчеркнул собеседник

Он добавил, что большая часть дронов идет в тыл автономно, но отдельные беспилотники управляются операторами. Такие аппараты могут уходить от обстрела маневром.

Ранее Герой России, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин отметил, что ВСУ применяют для ударов по позициям российских бойцов и мирным городам свыше 650 типов различных БПЛА. По его словам, часть дронов частично собирается на Украине, а другая – полностью поставляется западными партнерами киевского режима.