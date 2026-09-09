Москва9 сен Вести.Военные ВСУ в Житомире воочию убедились в высокой эффективности российских беспилотников. В отчаянии они просят командование о снабжении дронами, но не получают их. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.

По его словам, украинские военные хотят отдыха, пополнения и ремонта, но командование не дает им этого.

Хотя, они апеллируют опять же к командованию в своих спорах и говорят, что, ребят, наша же промышленность способна выдавать от миллиона до 10 миллионов дронов. Давайте выдавайте дроны и будете дронами, значит, воевать с русскими. При всем при этом как раз житомирские артиллеристы максимально предметно познакомились с результативным применением нашим наших дронов, и тех же "Ланцетов", и других моделей, и БПЛА, и в том числе FPV. Все с этим они прекрасно знакомы воочию и собственными руками, ногами и другими частями тела отметил Казанин

Он добавил, что просьбы украинских военных к командованию выдают их отчаяние от осознания собственного бессилия и общей безысходности.

Ранее сообщалось, что Украина начала экономить на дорогих беспилотниках и боеприпасах.