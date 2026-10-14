МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 1 425 вражеских дронов в зоне спецоперации

Противовоздушная оборона за сутки сбила 1 425 дронов ВСУ в зоне СВО МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 1 425 вражеских дронов в зоне спецоперации

Москва14 окт Вести.Дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 1 425 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 1425 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Уточняется, что за все время проведения СВО российские военнослужащие уничтожили более 262 тыс. дронов.

Кроме того, российская армия нанесла поражение цехам производства беспилотников ВСУ и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Накануне российские военнослужащие за сутки уничтожили 883 беспилотника ВСУ в зоне СВО.