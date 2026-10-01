Минобороны сообщило о 650 сбитых украинских дронах за сутки в зоне СВО МО РФ: за сутки в зоне СВО уничтожены 650 украинских беспилотников

Москва1 окт Вести.Российские военные за прошедшие сутки уничтожили 650 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне специальной военной операции, информирует Министерство обороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

В Минобороны РФ отметили, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили ряд объектов, связанных с ВСУ. Среди них военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, места сборки и хранения беспилотников, а также пункты временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. По данным ведомства, удары нанесены в 148 районах.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на четверг, 1 октября, российские средства противовоздушной обороны сбили 330 украинских беспилотников над регионами РФ.