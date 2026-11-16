Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 2 тысяч украинских БПЛА за сутки

Силы ПВО сбили за сутки более 2 тысяч украинских БПЛА Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 2 тысяч украинских БПЛА за сутки

Москва16 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 2 049 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Российская ПВО также уничтожила четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и семь управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты … 2 049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Общее количество сбитых вражеских дронов с начала специальной военной операции превысило 290 тысяч.

В ночное время над российской территорией было уничтожено свыше 1,3 тысячи беспилотников ВСУ. Средства ПВО отработали над 16 регионами, а также Азовским и Черным морями.