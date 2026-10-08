Москва8 октВести.Российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 1062 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, также ликвидированы 7 управляемых авиабомб противника.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1062 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке
Всего с начала спецоперации ВС РФ сбили свыше 256 тысяч дронов ВСУ, отмечается в публикации.
Ранее министерство сообщало, что силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 399 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Также Минобороны рассказало об освобождении населенного пункта Аннополье в Харьковской области российскими войсками.