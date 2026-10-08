Силы ПВО за сутки уничтожили 1062 украинских БПЛА Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 1062 украинских БПЛА

Москва8 окт Вести.Российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 1062 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также ликвидированы 7 управляемых авиабомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1062 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке

Всего с начала спецоперации ВС РФ сбили свыше 256 тысяч дронов ВСУ, отмечается в публикации.

Ранее министерство сообщало, что силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 399 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Также Минобороны рассказало об освобождении населенного пункта Аннополье в Харьковской области российскими войсками.