Москва8 окт Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября.

В Минобороны уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей.

Кроме того, БПЛА сбиты в небе над Московским регионом, Башкирией, Крымом и Татарстаном.

Также цели нейтрализованы над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что обломки украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в Краснодаре. Как сообщалось, на объекте были зафиксированы повреждения.