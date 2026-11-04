Москва4 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 709 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ростовской областей. Кроме того, дроны ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Адыгеей. ПВО также уничтожила украинские беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске, в результате чего на объекте произошло возгорание. Помимо этого в Адыгее в результате атаки дронов была повреждена газовая труба в одном из хуторов.