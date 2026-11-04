Кумпилов: газовая труба была повреждена при атаке БПЛА на Адыгею

При атаке БПЛА на Адыгею в одном из хуторов была повреждена газовая труба Кумпилов: газовая труба была повреждена при атаке БПЛА на Адыгею

Москва4 ноя Вести.В Адыгее в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была повреждена газовая труба в одном из хуторов. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

В хуторе Петров Теучежского района обломки вражеского беспилотника повредили газовую трубу и остекление одного из частных домов. Утечка газа устранена, обошлось без пострадавших уточнил он в своем канале на платформе MAX

Кроме того, по словам Кумпилова, падение обломков БПЛА зафиксировано также в окрестностях аула Тахтамукай.

Здесь также обошлось без пострадавших, нет и как-либо разрушений отметил он

Комментируя пожар в Адыгейске на территории логистического центра Ozon, который произошел в результате атаки БПЛА, глава республики сообщил, что к ликвидации возгорания привлечены силы и средства МЧС. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, руководство всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.

Персонал комплекса был эвакуирован, на данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступало проинформировал руководитель Адыгеи

Ранее ночью 4 ноября о пожаре на территории логистического центра Ozon сообщила пресс-служба маркетплейса. В компании также отмечали, что, согласно предварительным данным, при ударе БПЛА и пожаре никто из людей не пострадал.