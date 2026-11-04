Москва4 нояВести.В Адыгее в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была повреждена газовая труба в одном из хуторов. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
В хуторе Петров Теучежского района обломки вражеского беспилотника повредили газовую трубу и остекление одного из частных домов. Утечка газа устранена, обошлось без пострадавшихуточнил он в своем канале на платформе MAX
Кроме того, по словам Кумпилова, падение обломков БПЛА зафиксировано также в окрестностях аула Тахтамукай.
Здесь также обошлось без пострадавших, нет и как-либо разрушенийотметил он
Комментируя пожар в Адыгейске на территории логистического центра Ozon, который произошел в результате атаки БПЛА, глава республики сообщил, что к ликвидации возгорания привлечены силы и средства МЧС. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, руководство всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.
Персонал комплекса был эвакуирован, на данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступалопроинформировал руководитель Адыгеи
Ранее ночью 4 ноября о пожаре на территории логистического центра Ozon сообщила пресс-служба маркетплейса. В компании также отмечали, что, согласно предварительным данным, при ударе БПЛА и пожаре никто из людей не пострадал.