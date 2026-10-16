Пожарные продолжают тушение промышленного объекта после атаки БПЛА под Сургутом

Под Сургутом продолжают тушить вспыхнувший из-за атаки БПЛА промышленный объект Пожарные продолжают тушение промышленного объекта после атаки БПЛА под Сургутом

Москва16 окт Вести.Специалисты продолжают тушить гражданский промышленный объект в Сургутском районе ХМАО – Югры, вспыхнувший в результате атаки украинского БПЛА. Об этом пишет губернатор региона Руслан Кухарук в MAX.

На месте продолжают работать экстренные службы: они локализуют возгорание и обеспечивают безопасность территории говорится в сообщении, опубликованном в 21.58 по московскому времени

Глава ХМАО заверил, что держит ход всех мероприятий на личном контроле, и призвал сохранять спокойствие.

По данным Кухарука, никто из работников предприятия не пострадал при атаке.