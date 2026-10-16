Москва16 октВести.Специалисты продолжают тушить гражданский промышленный объект в Сургутском районе ХМАО – Югры, вспыхнувший в результате атаки украинского БПЛА. Об этом пишет губернатор региона Руслан Кухарук в MAX.
На месте продолжают работать экстренные службы: они локализуют возгорание и обеспечивают безопасность территорииговорится в сообщении, опубликованном в 21.58 по московскому времени
Глава ХМАО заверил, что держит ход всех мероприятий на личном контроле, и призвал сохранять спокойствие.
По данным Кухарука, никто из работников предприятия не пострадал при атаке.