Москва16 октВести.В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возник пожар на предприятии после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгораниенаписал он в мессенджере MAX
На месте работают экстренные службы.
Характер и масштаб нанесенного ущерба оценивают специалисты.
Губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле и попросил жителей Югры сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.