На промобъекте в Сургутском районе ХМАО произошло возгорание из-за атаки БПЛА

БПЛА атаковал промышленный объект в Сургутском районе, возник пожар На промобъекте в Сургутском районе ХМАО произошло возгорание из-за атаки БПЛА

Москва16 окт Вести.В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возник пожар на предприятии после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгорание написал он в мессенджере MAX

На месте работают экстренные службы.

Характер и масштаб нанесенного ущерба оценивают специалисты.

Губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле и попросил жителей Югры сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.