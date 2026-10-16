Москва16 октВести.Промышленный объект в Сургутском районе ХМАО – Югры, поврежденный в результате атаки БПЛА, является гражданским. Об этом сообщает полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в MAX.
Террористический киевский режим продолжает свои нападки на гражданскую инфраструктуру Уральского федерального округа. Атаке БПЛА подвергся Ханты-Мансийский автономный округ. В результате падения обломков повреждения получил промышленный объектговорится в сообщении
Жога подчеркнул, что власти региона контролируют ситуацию. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее стало известно, что украинский бесплотник атаковал предприятие в Сургутском районе Югры. В результате удара возник пожар. Последствия оценивают специалисты.