В Пермском крае промышленный объект поврежден в результате атаки дронов ВСУ

В Пермском крае из-за атаки БПЛА пострадал промышленный объект В Пермском крае промышленный объект поврежден в результате атаки дронов ВСУ

Москва23 ноя Вести.В Пермском крае в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины поврежден промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в мессенджере MAX.

В результате нападения повреждения получил промышленный объект написал Дмитрий Махонин

В настоящее время расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку украинских дронов. На местах работают экстренные и оперативные службы.

Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор напомнил жителям, что опасно подходить к обломкам БПЛА трогать их. Категорически запрещено снимать и выкладывать в интернет информацию о дронах и работе систем ПВО. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру экстренных служб 112.