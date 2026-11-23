Москва23 нояВести.В Пермском крае в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины поврежден промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в мессенджере MAX.
В результате нападения повреждения получил промышленный объектнаписал Дмитрий Махонин
В настоящее время расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку украинских дронов. На местах работают экстренные и оперативные службы.
Информации о пострадавших не поступало.
Губернатор напомнил жителям, что опасно подходить к обломкам БПЛА трогать их. Категорически запрещено снимать и выкладывать в интернет информацию о дронах и работе систем ПВО. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру экстренных служб 112.