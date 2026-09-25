Москва25 сенВести.Пермский край подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при которой был совершен налет на промышленный объект. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
На территории края идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нетуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее сообщалось, что 25 сентября в Пермском крае введен режим беспилотной опасности. В Березниках был объявлен план "Ковер", который предполагает запрет на использование воздушного пространства.