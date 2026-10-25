Москва25 октВести.Украинские беспилотники атаковали промышленный объект на севере Пермского края. В результате ранения получили пять человек. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По предварительной информации, пострадали 5 человек – работников предприятия. Из них трое направлены на осмотр в приемное отделение больницы, один – на амбулаторное лечение, еще один отказался от осмотра. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительноенаписал глава региона в мессенджере МАХ
Отмечается, что производство незначительно повреждено, оно продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.
Всего за ночь над регионом силами противовоздушной обороны и задействованных подразделений уничтожены 11 вражеских БПЛА.