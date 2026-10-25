ВСУ атаковали промпредприятие в Пермском крае, ранены 5 человек В Пермском крае при атаке БПЛА пострадали 5 работников промышленного предприятия

Москва25 окт Вести.Украинские беспилотники атаковали промышленный объект на севере Пермского края. В результате ранения получили пять человек. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По предварительной информации, пострадали 5 человек – работников предприятия. Из них трое направлены на осмотр в приемное отделение больницы, один – на амбулаторное лечение, еще один отказался от осмотра. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное написал глава региона в мессенджере МАХ

Отмечается, что производство незначительно повреждено, оно продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.

Всего за ночь над регионом силами противовоздушной обороны и задействованных подразделений уничтожены 11 вражеских БПЛА.