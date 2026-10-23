Москва23 октВести.В воздушном пространстве Пермского края в пятницу была отражена атака 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
В небе над Пермским краем сбито 20 беспилотников. На месте падения обломков работают оперативные службынаписал он в своем канале национального мессенджера
Жилой инфраструктуре края был нанесен ущерб. В частности, известно о незначительно пострадавших окнах двух квартир многоквартирного дома в Березниках и Соликамске.
Незначительно поврежден промышленный объект. Пострадавших нет.