Губернатор Махонин: в небе над Пермским краем сбито 20 беспилотников

В Пермском крае отражена атака 20 украинских беспилотников Губернатор Махонин: в небе над Пермским краем сбито 20 беспилотников

Москва23 окт Вести.В воздушном пространстве Пермского края в пятницу была отражена атака 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

В небе над Пермским краем сбито 20 беспилотников. На месте падения обломков работают оперативные службы написал он в своем канале национального мессенджера

Жилой инфраструктуре края был нанесен ущерб. В частности, известно о незначительно пострадавших окнах двух квартир многоквартирного дома в Березниках и Соликамске.

Незначительно поврежден промышленный объект. Пострадавших нет.