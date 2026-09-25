Москва25 сенВести.Системой противовоздушной обороны и силами мобильных огневых групп отбита атака украинских беспилотников на город Березники в Пермском крае. Обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил мэр Алексей Казаченко.
Сегодня на Березники осуществлена атака вражеских беспилотников. Наши системы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп обеспечили прикрытие города. Все БПЛА сбиты, жертв и повреждений нетнаписал Казаченко на своей странице во "ВКонтакте"
Обломки сбитых БПЛА рухнули на правом берегу, там работают представители оперативных и экстренных служб.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что при атаке вражеских БПЛА в регионе погиб один человек.