Город Березники в Пермском крае подвергся атаке украинских беспилотников В городе Березники Пермского края отражена атака украинских БПЛА

Москва25 сен Вести.Системой противовоздушной обороны и силами мобильных огневых групп отбита атака украинских беспилотников на город Березники в Пермском крае. Обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил мэр Алексей Казаченко.

Сегодня на Березники осуществлена атака вражеских беспилотников. Наши системы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп обеспечили прикрытие города. Все БПЛА сбиты, жертв и повреждений нет написал Казаченко на своей странице во "ВКонтакте"

Обломки сбитых БПЛА рухнули на правом берегу, там работают представители оперативных и экстренных служб.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что при атаке вражеских БПЛА в регионе погиб один человек.