Москва23 нояВести.Несколько объектов на промышленных площадках в Пермском крае были повреждены при атаке украинских БПЛА, над территорией региона сбили 56 украинских дронов. Об этом сообщил в MAX губернатор Дмитрий Махонин.
Сегодня над Пермским краем было сбито 56 вражеских беспилотников. В результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадкахговорится в сообщении
Один мирный житель погиб в результате удара. Еще двое – пострадали, им оказывается медицинская помощь.