Силы ПВО уничтожили 56 БПЛА над Пермским краем, несколько объектов повреждены Над Пермским краем уничтожены 56 БПЛА, повреждены промышленные объекты

Москва23 ноя Вести.Несколько объектов на промышленных площадках в Пермском крае были повреждены при атаке украинских БПЛА, над территорией региона сбили 56 украинских дронов. Об этом сообщил в MAX губернатор Дмитрий Махонин.

Сегодня над Пермским краем было сбито 56 вражеских беспилотников. В результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках говорится в сообщении

Один мирный житель погиб в результате удара. Еще двое – пострадали, им оказывается медицинская помощь.