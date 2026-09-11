Москва11 сенВести.В Пермском крае продолжается атака беспилотников, сбиты 36 дронов. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.
Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают удары беспилотников. На данный момент наши ребята сбили 36 БПЛА. Все они упали в нежилом массивеговорится в сообщении
По информации главы региона, зафиксирован налет на два промышленных объекта.
Пострадавших нет. В области ведется мониторинг качества воздуха. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.