Над территорией Пермского края сбито 36 БПЛА В Пермском крае уничтожили 36 беспилотников, атака продолжается

Москва11 сен Вести.В Пермском крае продолжается атака беспилотников, сбиты 36 дронов. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают удары беспилотников. На данный момент наши ребята сбили 36 БПЛА. Все они упали в нежилом массиве говорится в сообщении

По информации главы региона, зафиксирован налет на два промышленных объекта.

Пострадавших нет. В области ведется мониторинг качества воздуха. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.